Рома обыграла Фиорентину в матче 35-го тура Серии А, который состоялся 4 мая 2025 года. Результат и обзор матча Серии А с участием Артема Довбика читайте на "Футбол 24".

Рома в случае победы над Фиорентиной имела шанс, хоть и временно, подняться в зону Лиги чемпионов – Болонья и Ювентус позже сегодня должны провести ключевую битву за место в топ-4. Довбик вышел в стартовом составе "волков" – украинца выпустили в паре с узбеком Эльдором Шомуродовым.

Рома – Фиорентина – видео 12-го гола Довбика в Серии А

Начало игры выдалось довольно спокойным – команды поочередно контролировали мяч, но моментов не было довольно долго. А вот на 27-й минуте произошла настоящая вспышка. Амир Ричардсон из центра поля отдал на Мойзе Кина, форвард легко обыграл Челика, ворвался в штрафную и пробил, но Свилар вовремя выбежал и телом заблокировал удар!

Кин получил еще одну возможность уже через 3 минуты, теперь после длинной передачи пробил с довольно острого угла – снова сейв Свилара. А вот у Ромы опасность создал Челик, который подключился к атаке и пробил с правого края штрафной – Де Хеа перевел на угловой. Под конец тайма Рома еще дважды угрожала воротам соперника. Шомуродов опасно пробил под перекладину с левой, но Де Хеа снова эффектно отбил.

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А вот в моменте Довбика испанский вратарь остался бессилен. Пеллегрини навесил с углового, мяч вылетел из штрафной, однако Анхелиньо сразу же его вернул в район дальней штанги. Шомуродов в прыжке головой отдал через всю вратарскую на Довбика, а Артем с нескольких метров также головой легко забил – 1:0!

Украинец мог начать вторую половину с ассиста, однако его пас с левого края штрафной так и не нашел адресата. Фиорентина ответила попыткой Ричардсона из-за пределов штрафной – слабо и неточно. А на 65-й минуте "фиалки" едва не сравняли счет. Кин протащил мяч до лицевой, отдал в центр, защитник выбил, но прямо на ногу Мандрагоре, который пробил метров с 10-ти. К его сожалению, Свилар проявил чудеса реакции и ногой парировал попытку хавбека.

Довбик провел на поле 77 минут, после чего уступил место на поле Эль-Шаараве. Большую часть второго тайма Рома защищалась, поэтому присутствие сразу двух центрфорвардов было уже не нужно. Возможность сравнять счет имел Мойзе Кин, но Свилар снова удачно сыграл на выходе, сначала отразив удар, а затем забрав его в руки.

90 минут игрового времени истекли, но судья компенсировал еще пять. Рома почти всеми силами села в защиту, блокируя попытки Фиорентины отыграться. Гурна-Дуат рукой остановил мяч рукой, заработав штрафной на ворота Ромы, однако Адли решил с острого угла попытаться пробить – выше ворот. Этот шанс стал последним для "фиалок" в этой встрече, поэтому римляне удержали победу, набрали 63 очка и поднялись в топ-4. Однако, сегодня вечером должны сыграть Ювентус и Болонья, которые являются главными конкурентами в борьбе за зону ЛЧ.

Оценки игроков – Довбик не лучший

Несмотря на то, что Довбик забил единственный гол во встрече, Артем не стал лучшим, набрав 7,4 балла, как и его партнер по атаке Шомуродов. По версии Sofascore, игроком встречи стал Миле Свилар, и это действительно более чем заслуженно. Сербский вратарь совершил 5 сейвов в довольно опасных ситуациях, хотя xG моментов у ворот Ромы составляет 1,23.

Что касается Довбика, то украинец нанес лишь один удар по воротам, который стал результативным, отдал 9 передач (лишь 5 точных), дважды выигрывал борьбу за мяч (из 3) и аж 8 раз терял владение. Интересно, что выше Артема портал оценил не только Свилара, но и защитника Ромы Челика, а также оборонца Фиорентины Комуццо.

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