Рома и Фейеноорд на стадионе в Тиране сразятся за первый кубок Лиги конференций УЕФА. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Лиги конференций УЕФА между Ромой и Фейеноордом начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна по ссылке "MEGOGO".

Рома – Фейеноорд: прогноз на финал Лиги конференций

Роттердамцы не выходили в финалы еврокубков и ничего не выигрывали на международном уровне в течение 20 лет, однако победа в финале Лиги конференций сделает Фейеноорд первым клубом в истории, которому удалось завоевать все три действующих евротурнира. Римский клуб, в свою очередь, несколько раз выходил в финалы и полуфиналы КУЕФА/ЛЕ и КЕЧ/ЛЧ, но свой последний евротрофей "волки" взяли аж в сезоне 1960/61, в Кубке Ярмарок.

Жозе Моуринью может стать первым тренером, которому удалось выиграть все три еврокубка.

Стартовые составы

Рома:

Фейеноорд:

Рома – Фейеноорд: анонс финала Лиги конференций