Рома – Фейеноорд: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги конференций
Рома и Фейеноорд на стадионе в Тиране сразятся за первый кубок Лиги конференций УЕФА. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Финальный матч Лиги конференций УЕФА между Ромой и Фейеноордом начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна по ссылке "MEGOGO".
Рома – Фейеноорд: прогноз на финал Лиги конференций
Роттердамцы не выходили в финалы еврокубков и ничего не выигрывали на международном уровне в течение 20 лет, однако победа в финале Лиги конференций сделает Фейеноорд первым клубом в истории, которому удалось завоевать все три действующих евротурнира. Римский клуб, в свою очередь, несколько раз выходил в финалы и полуфиналы КУЕФА/ЛЕ и КЕЧ/ЛЧ, но свой последний евротрофей "волки" взяли аж в сезоне 1960/61, в Кубке Ярмарок.
Жозе Моуринью может стать первым тренером, которому удалось выиграть все три еврокубка.
Стартовые составы
Рома:
Фейеноорд: