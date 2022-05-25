Ночь в Тиране перед финалом Лиги конференций между Фейеноордом и Ромой была очень беспокойной.

В ночь со вторника на среду в Тиране (столице Албании – прим.) столкнулись фанаты Ромы и Фейеноорда, в результате чего арестованы 60 человек (48 итальянцев и 12 нидерландцев), сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что около 50 болельщиков были отправлены за пределы страны. Пока официальных цифр относительно пострадавших нет, но полиция сообщает о четырех раненых – двух итальянцах и двух албанцах. Также пострадали десять офицеров полиции. Сообщалось и об уничтоженном автомобиле и даже применении огнестрельного оружия.

Добавим, что финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд состоится сегодня, 25 мая, начало в 22:00.

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