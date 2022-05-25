Создание третьего еврокубка было критически воспринято в футбольном сообществе, для которого и двух многовато – Лигу Европы постоянно обвиняют в том, что она интересна только отдельным маленьким командам (будто бы её не для них создавали). Лигу конференций ещё до начала розыгрыша называли лигой попкорна или лигой пресс-конференций, а для больших клубов типа Тоттенхэма или Ромы она казалась большим наказанием, чем сезон без международных матчей. Попадание в ЛК для них – это акт унижения, который длится более полугода каждые две недели.

Впрочем, первый розыгрыш турнира показал, что ничего плохого в нём нет. Как и Лига Европы, до стадии полуфиналов он привлекает только тех болельщиков, клубы которых выступают в Лиге конференций, однако интересных игр в нём точно не меньше. Примечательных историй было даже больше – сразу можно впомнить перформанс Буде-Глимта, третье место Тоттенхэма в группе или выход Лестера в первый в истории евро-полуфинал. В конце концов, решающий матч между Ромой и Фейенордом тоже является особенным.

Роттердамцы не выходили в финалы еврокубков вот уже 20 лет – тогда же была зафиксирована их крайняя победа (Кубок УЕФА-2002). Римляне же в последний раз торжествовали на международном уровне аж 61 год назад в Кубке Ярмарок, а дальше были лишь финал КЕЧ-1984, финал КУЕФА-1991, полуфинал ЛЧ-2019 и полуфинал ЛЕ-2021. Все эти матчи завершились поражениями. Вообще, Кубок Италии-2008 остаётся единственным трофеем "джалоросси" за последние 14 лет.

Эти факты делают финал Лиги конференций в албанской Тиране историческим. Впрочем, главной темой предматчевых разговоров стал Жозе Моуринью – вернее, шанс "Особенного" стать первым тренером, которому удалось завоевать все три еврокубка. Достижение достаточно неоднозначное, учитывая третью зарплатную ведомость Ромы в Серии А и трату 200 миллионов евро на трансферы за два сезона под руководством португальца. При двух пролётах мимо ЛЧ. Впрочем, через несколько лет об этом нюансе вряд ли кто-то вспомнит.

Сеу Жозе называют главным оружием римлян в финале Лиги конференций, однако по ходу турнира так не казалось. В группе его подопечные пропустили 6 голов от Буде-Глимта и расписали с норвежцами домашнюю ничью, а победные домашки против ЦСКА Софии и Зари выглядели очень натужными. В 1/8 финала лишь гол Абрахама на 90+1-й минуте спас от овертаймов с Витессом (причём это был матч в Риме), а в первом четвертьфинале Буде-Глимт снова переиграл итальянцев. Только после этого фиаско "волков" понесло – дома римляне разнесли норвежцев (4:0), забив три гола за стартовые 30 минут, а полуфиналы против Лестера прошли при достаточно высоком уровне игры со стороны "джалоросси"

Характерной особенностью Ромы есть ранние голы. Команда Жозе Моуринью забивала до 15-й минуты половине из 12-ти матчей в группе и плей-офф Лиги конференций. Для старта второго тайма эта фишка тоже работает. Кроме того, "волки" опасны в заключительной части таймов – именно благодаря голам перед перерывом или на последних минутах игры удалось пройти Витесс, да и всего в 5 из 12 матчей римлян были поздние голы.

"Джалоросси" могут похвастаться очень мощной атакой. При всех проблемах и закрытом стиле игры Моуринью этот коллектив настрелял на 66,8 ожидаемых голов в Серии А – это четвертый показатель в лиге. Впрочем, у римлян сильно страдает реализация, ведь забили всего 59. Худшая разница между xG и реальными забитыми мячами имела только Дженоа. С обороной все печальнее – Рома стала только шестой по ее качеству. Правда, при этом "волки" могут похвастаться 15 сухими матчами, что во многом стало возможно благодаря Руи Патрисиу. По количеству сыгранных на "ноль" поединков он входит в топ-10 голкиперов из топ-5 чемпионатов Европы.

Словом, Фейеноорду необходимо выдержать стартовый нажим Ромы, а дальше моменты пойдут. Важно только пробивать как можно лучше. Способны ли на это роттердамцы? И да, и нет. Защита у нидерландского коллектива этакая, но атака выглядит очень здорово. Чего стоит матч квалификации против Дрити, который подопечные Арне Слота чуть не завалили, уступая 0:2 до 67-й минуты - за следующие 23 Фейе забил трижды. Кроме того, в составе этой команды выступает лучший бомбардир Лиги Конференций – в активе Сириля Дессера 10 голов. Если же учитывать еще и матчи отбора, то можно вспомнить еще и Луиса Синистерру с 11-ю.

Вообще, Фейеноорд выдал очень веселый турнир, играя сам и позволяя играть соперникам. Люцерну в квалификации отгрузили 6 голов за два матча – столько же настреляли Эльфсборгу, однако на выезде роттердамцы и сами пропустили три мяча. В группе они со Спартой, Маккаби и Унионом только раз забили менее двух голов, но общая разница мячей составила 11:6. Партизан в 1/8 финала разбили со счетом 8:3, в четвертьфинале со Славией было 3:3 и 3:1, а Марселю в полуфинале на Де Кюйпе вколотили три гола.

Для нейтрального болельщика более приятным был именно футбол Фейенорда. Тактическим аналитикам он тоже нравится – команда пытается владеть мячом, работает в очень интенсивном режиме и круто прессингует. По количеству перехватов, например, голландцы лидируют в Лиге Европы (124 штуки, у Ромы на 11 меньше). Кроме того, Фейе при необходимости может и "автобус" поставить, что продемонстрировал ответный матч против Марселя. Это очень важный аспект, ведь с Ромой придется и терпеть, и лезть вперед. Словом, финал обещает быть интересным.

Кадровая ситуация

В Ромы в заявку попали все лидеры, однако под вопросом остается готовность двух звезд. Проблемы были у Мхитаряна и Смоллинга – врачи поставили их на ноги, но выйдут ли они в основу? Вероятно, Крис как лидер обороны попадет в старт, а вот Генрих усилит игру по перерыву.

У Фейеноорда все футболисты здоровы. Есть лишь небольшие вопросы по голкиперу Бейло – он только недавно восстановился от травмы, пропустив два месяца. Марциано заменил его не лучшим образом, так что нидерландцы желают выхода основного вратаря. Арне Слот заявил, что с ним все в порядке, поэтому его шансы на старт очень велики.

Ориентировочные составы на матч Рома – Фейеноорд

Рома: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски, Пеллегрини – Дзаньоло, Абрахам

Фейеноорд: Бейло – Геертрюйде, Сенеси, Траунер, Маласиа – Кекчу, Аурснес – Тиль, Нельсон, Дессерс – Синистерра

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Рейнджерс и Айнтрахт доказали, что в финалах не стоит ожидать большого количества голов – даже если обе команды делают все, чтобы свести матч к хаотическому размену контрвыпадами. Слишком высока цена ошибки в таких поединках, чтобы лезть вперед с шашкой вверх. Тем более не стоит ожидать этого от Ромы, ведь Жозе Моуринью всю карьеру построил на тактике контроля переходных фаз. В настоящее время она трансформировалась в закрытый стиль с резкими контратаками.

Фейенорду вполне могут отдать инициативу, а удастся ли ему прошить оборону "волков"? Нам кажется, что да. Слишком она уже уязвима в этом сезоне. Если уже Буде-Глимт забил в ее ворота десять голов за 4 матча, то роттердамцы точно способны провести. Их атака намного более мощная, а по интенсивности игры подопечные Арне Слотта одни из лучших в Лиге конференций. Впрочем, оборона у нидерландцев уязвима – защитный перформанс с Марселем, тем не менее, стал исключением. Фейе пропускает стабильно и сегодня вряд ли оставит свои ворота сухими.

Очень многое в таких случаях будет решать опыт и класс. Здесь у Ромы и Жозе Моуринью все прекрасно – уровень соперников просто несопоставим. Самое важное, на протяжении всего турнира "джалоросси" подтверждали свое преимущество, спасая сложнейшие матчи на последних минутах, устраивая крутые камбеки или просто лучше реализуя моменты в равных встречах.

Учитывая этот факт, мы ставим на победу Ромы.