Рома разгромила софийский ЦСКА (5:1) в первом туре Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Рома – ЦСКА – 5:1

Голы: Пеллегрини, 25, 62, Эль-Шаарави, 38, Манчини, 82, Абрахам, 84 – Кэри, 10

Подопечные Жозе Моуринью неожиданно первыми пропустили – Особенного огорчил Кэри. Роме было достаточно 15 минут, чтобы взять все под свой контроль.

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Это стало следствием 5 голов, которые римляне отгрузили ЦСКА, а особенно красивыми вышли два мяча Пеллегрини и выстрел Эль-Шаарави. Феерические 5:1 на табло и заслуженная первая ступенька Ромы. Софийский коллектив вместе с Зарей делит последнее место в квартете Лиги конференций.