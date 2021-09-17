Рома – ЦСКА София – 5:1 – видео голов и обзор матча соперников Зари
Рома разгромила софийский ЦСКА (5:1) в первом туре Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.
Рома – ЦСКА – 5:1
Голы: Пеллегрини, 25, 62, Эль-Шаарави, 38, Манчини, 82, Абрахам, 84 – Кэри, 10
Подопечные Жозе Моуринью неожиданно первыми пропустили – Особенного огорчил Кэри. Роме было достаточно 15 минут, чтобы взять все под свой контроль.
Лига конференций: Рома разнесла софийский ЦСКА и возглавила группу Зари перед выездом в Запорожье
Это стало следствием 5 голов, которые римляне отгрузили ЦСКА, а особенно красивыми вышли два мяча Пеллегрини и выстрел Эль-Шаарави. Феерические 5:1 на табло и заслуженная первая ступенька Ромы. Софийский коллектив вместе с Зарей делит последнее место в квартете Лиги конференций.