Рома – ЦСКА: Коларов, Де Росси и Шик смогут принять участие в матче

Сразу три футболиста Ромы восстановились от повреждений и готовы сыграть против ЦСКА в Лиге чемпионов.

Защитник Ромы Александр Коларов, полузащитник Даниэле Де Росси и форвард Патрик Шик восстановились после травм и могут сыграть в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, сообщает Football Italia.

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В субботу эти игроки прошли физические тесты и теперь могут выйти на поле. Напомним, вчера Рома дома проиграла СПАЛу со счетом 0:2.

Матч Рома – ЦСКА состоится во вторник, 23 октября.

После 2 туров Лиги чемпионов Рома имеет в активе 3 очка и находится на 3 месте группы G, ЦСКА с 4 очками возглавляет таблицу.

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