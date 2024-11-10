Рома принимает Болонью в рамках 12-го тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Болонья состоится в воскресенье, 10 ноября 2024 года. Команды выйдут на газон столичного Стадио Олимпико. К слову, Артем Довбык начнет игру с первых минут. Стартовый свисток главного арбитра Джанлуки Маньянелло прозвучит в 16:00.

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Где смотреть Рома – Болонья? Игру в прямом эфире можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Серии А на территории Украины. Нужно иметь одну из следующих подписок: Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность. Матч прокомментирует Виталий Кравченко.

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Рома – Болонья: стартовые составы:

Рома: Свилар – Манчини, Ндика, Анхелиньо – Челик, Коне, Кристанте, Эль Шаарави – Суле, Пизилли – Довбик.

Болонья: Скорупски – Де Сильвестри, Беукема, Лукуми, Ликояннис – Побега, Фройлер – Орсолини, Одгор, Ндое – Кастро.