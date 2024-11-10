Рома проиграла Болонье (2:3) в рамках 12-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Прощание худшего тренера

Кто только не говорил и не писал о будущем Ивана Юрича перед этим матчем. В Италии почти единодушны – это конец. Согласно некоторым слухам, владельцы Ромы даже уже сообщили хорвату, что его уволят. Причин на самом деле много, но хватает даже исключительно игровых. У "волков" катастрофические результаты. С этим тренером "волки" скатились до худших результатов за последние 20 лет, набирая в среднем 1,36 очков за игру.

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Замена уже почти готова. Поговаривают, что Роберто Манчини уже обсуждает условия контракта. Таков якобы выбор руководства. Причем Дэн и Райан Фридкины так и не прилетели в столицу. Поэтому если все гипотезы правдивы, то Юрич может завершить работу, так и не увидев собственными глазами тех, кто принимает решение.

Трудно сказать, насколько это поможет. По крайней мере можно утверждать, что фанов такой сценарий не очень порадует. Для них до сих пор существует единственный приемлемый вариант – возвращения Даниэле Де Росси.

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Без Дибалы и капитана

Еще вчера главный тренер сообщил, что главная звезда не сыграет. При чем Пауло Дибала на тот момент еще об этом не знал, надеясь на положительный ответ от врачей. Лоренцо Пеллегрини находился под вопросом. В итоге капитан вместе с аргентинцем оказался вне заявки. Винченцо Итальяно таких проблем не имел, выпустив почти лучший свой состав.

Чтобы понять рисунок игры в первом тайме, просто заметьте, что встречались одни из лучших команд Серии А по владению мячом. При чем, Болонья располагалась выше, но Рома смогла выиграть в этом компоненте.

Однако, как мы уже не раз видели, пользы хозяевам это не принесло. Болонья была острее, прежде всего благодаря Орсолини, который хорошо понакручивал Анхелиньо. После одного из таких моментов мог забивать Ндойе. Швейцарец не успел замкнуть да еще и влетел в стойку. Полученная травма не позволила продолжить игру, игрока вынесли с поля на носилках.

После этого эпизода была лучшая пятиминутка. Сначала Кастро открыл счет, воспользовавшись неуверенной игрой игроков Ромы во время подачи с углового. Следом мог сравнивать другой аргентинец: Конте ворвался в штрафную и отбросил под удар Соуле, а тот мощно зарядил в перекладину.

Довбык не стал героем

В начале второго тайма о себе смог напомнить Артем Довбик. Правда, причина оказалась тревожной. Украинец оказался на газоне после столкновения с Томмазо Побегой, и врачам Ромы пришлось выйти на поле. К счастью, обошлось без последствий. Вскоре Юрич немного разгрузил Довбика, выпустив ему в помощь Шомуродова.

Изменения пошли на пользу "джалоросси". Кроме появления второго форварда, состоялся дебют Самуэля Даля. Швед появился из-за травмы Челика, на место которого переместился Эль-Шаарави. Благодаря этому Штефан смог оказаться на том месте, куда дошел мяч после навеса Манчини. Пока все следили за Довбиком и Шомуродовым, "Фараон" точно пробил головой – Скорупски старался, но спасти не смог.

Казалось, вот он – шанс перехватить инициативу. Зато Рома через три минуты снова пропустила. Провалы Анхелиньо в дуэлях с Орсолини таки завершились голом. Причем, удар итальянца стал сверхсложным благодаря рикошету от испанца. И даже тут хозяева могли вернуться в игру, если бы Н'Дика точнее бил после углового.

А так, Болонья пошла добивать, и сделала это. Мяч Даллинги не засчитали из-за нарушения правил. Через пять минут уже не было никаких зацепок, чтобы отменить гол Карллсона, который воспользовался забросом от Миранды. Еще и Свилар сыграл неуверенно.

Виновником третьего пропущенного отчасти был Эль-Шаарави. Компенсировать это он смог в атаке. После стремительной атаки Штефан классным ударом направил мяч в дальний верхний угол. 2:3. Рома продолжила искать счастья в атаке. И могла же сравнять, если бы Артем Довбик попал по мячу после паса от Шомуродова. Это был последний по-настоящему острый момент Ромы, которая проиграла в четвертый раз за 5 матчей и находится на двенадцатом месте. Болонья теперь имеет 18 очков и догнала Милан.

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