Болонья открыла счет на 25-й минуте: Кастро лучше всех сориентировался в штрафной после розыгрыша углового и затолкал мяч в ворота. Рома сумела отыграться уже во втором тайме. Эль-Шаарави отдал на правый фланг и помчался в штрафную, где и замкнул навес головой – 1:1!

Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбик мог спасти от поражения, но не попал по мячу

Впрочем, уже через 3 минуты Болонья снова была впереди. Орсолини получил передачу от Кастро на правом краю штрафной, решил сместиться в центр и пробить – мяч рикошетом от защитника залетел в ворота по недосягаемой для Свилара траектории. А на 77-й минуте Карлссон сделал преимущество Болоньи более убедительным. Эль-Шаарави отквитал один мяч, но большего Роме не удалось достичь.