"Роль запасного Довбику не нужна": Маркевич обеспокоен будущим украинца в Роме
Украинский наставник Мирон Маркевич высказал свою позицию относительно дальнейшей карьеры Артема Довбика в Роме.
"Все зависит от футболиста и от тренера Ромы, Джан Пьеро Гасперини. Если довольствоваться выходами на замену, то, безусловно, нужно уходить. Довбыку необходимо играть, поскольку он находится в расцвете сил, к тому же у форварда есть авторитет в Европе.
Довбика хотели обменять на другого проблемного форварда за 30 миллионов – Рома уже ответила
У него есть голевое чутье, а сейчас в футболе – это редкость. Точно могу сказать, роль запасного Довбику не нужна", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.
Напомним, в сезоне 2024/25 Довбик отметился 17 голами и 4 результативными передачами. Несмотря на это, новый наставник Ромы Гасперини, возглавивший клуб летом, не рассматривает украинца как игрока основного состава.
Рома обыграла Болонью в первом матче при Гасперини – классная игра конкурента Довбика, украинцу достались крохи