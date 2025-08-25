"Все зависит от футболиста и от тренера Ромы, Джан Пьеро Гасперини. Если довольствоваться выходами на замену, то, безусловно, нужно уходить. Довбыку необходимо играть, поскольку он находится в расцвете сил, к тому же у форварда есть авторитет в Европе.

Довбика хотели обменять на другого проблемного форварда за 30 миллионов – Рома уже ответила

У него есть голевое чутье, а сейчас в футболе – это редкость. Точно могу сказать, роль запасного Довбику не нужна", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.