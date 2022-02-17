Испанцы мощно начали матч, оформив преимущество в два мяча. Однако чуть позже питерцы смогли отыграться. Еще до перерыва Бетис снова вышел вперед, а во втором тайме счет не изменился.

Ошибки Ракицкого помогли Бетису обыграть Зенит в матче с пятью голами

Одним из главных антигероев встречи стал Ярослав Ракицкий, помогший испанцам забить два их гола. Сначала украинец решил не мешать Карильо после подачи с фланга, а другой мяч защитник может разделить с голкипером. Ракицкий отдал ему пас и не ожидал, что мяч вернется. Игроки Бетиса подарком воспользовались с удовольствием.