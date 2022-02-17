Роковые ляпы Ракицкого в видеообзоре матча Зенит – Бетис – 2:3
22:48 - Читати українською
Бетис обыграл Зенит в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
25’ Артем Дзюба
28’ Малком
Виллиан Жозе 18’
Андрес Гуардадо 41’
18’ Виллиан Жозе
25’ Артем Дзюба
28’ Малком
41’ Андрес Гуардадо
Испанцы мощно начали матч, оформив преимущество в два мяча. Однако чуть позже питерцы смогли отыграться. Еще до перерыва Бетис снова вышел вперед, а во втором тайме счет не изменился.
Ошибки Ракицкого помогли Бетису обыграть Зенит в матче с пятью голами
Одним из главных антигероев встречи стал Ярослав Ракицкий, помогший испанцам забить два их гола. Сначала украинец решил не мешать Карильо после подачи с фланга, а другой мяч защитник может разделить с голкипером. Ракицкий отдал ему пас и не ожидал, что мяч вернется. Игроки Бетиса подарком воспользовались с удовольствием.
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