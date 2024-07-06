Франция и Португалия выдали довольно интересный поединок – моментов хватало у ворот как Меньяна, так и Диогу Кошты. Особенно во втором тайме: Меньян спас после удара Витиньи в касание и добивания Роналду пяткой, а перед этим совершил сейв после удара Бернарду Силвы.

Франция выбила Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024 – Роналду и Ко не повторили серию пенальти, выдающаяся игра Меньяна

У французов тоже хватало моментов. Взять хотя бы шикарный удар Дембеле, которому немного не хватило точности – мяч облизнул крестовину. Игра перешла в овертаймы, где голов также не было. А в серии пенальти Франция оказалась сильнее – Жоау Фелиш был единственным, кто не забил 11-метровый.