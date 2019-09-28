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Роковой ляп Льориса в видеообзоре матча Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:1

20:54 98 Читати українською
Роковой ляп Льориса в видеообзоре матча Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:1
Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм обыграл Саутгемптон в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

24’ Танге Ндомбеле
31’ Серж Орье
43’ Харри Кейн
 
Денни Ингз 39’
24’ Танге Ндомбеле
31’ Серж Орье
39’ Денни Ингз
43’ Харри Кейн

Открыл счет мощным ударом полузащитник Тоттенхэма Танге Ндомбеле. Через семь минут "шпоры" остались в меньшинстве после удаления защитника Сержа Орье.

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В конце первого тайма счет сравнял нападающий Саутгемптона Дэнни Ингс, который воспользовался ужасной ошибкой Уго Льориса. Но еще до перерыва Харри Кейн снова увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме зрители голов не увидели.

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Видеоновости Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Саутгемптон Саутгемптон Тоттенхэм - Саутгемптон Уго Льорис Уго Льорис
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