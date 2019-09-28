Роковой ляп Льориса в видеообзоре матча Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:1

Тоттенхэм обыграл Саутгемптон в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Открыл счет мощным ударом полузащитник Тоттенхэма Танге Ндомбеле. Через семь минут "шпоры" остались в меньшинстве после удаления защитника Сержа Орье.

Тоттенхэм в меньшинстве одолел Саутгемптон, Челси победил Брайтон: 7-й тур АПЛ, матчи субботы

В конце первого тайма счет сравнял нападающий Саутгемптона Дэнни Ингс, который воспользовался ужасной ошибкой Уго Льориса. Но еще до перерыва Харри Кейн снова увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме зрители голов не увидели.