"Красные дьяволы" имели ощутимое преимущество в первом тайме, однако Лукаш Фабиански поймал кураж. Особенно запомнился роскошный сейв поляка после удара Гринвуда.

Манчестер Юнайтед одолел трусливый Вест Хэм благодаря автоголу и закрепился в зоне Лиги чемпионов

Вест Хэм продолжил обороняться после перерыва, пока сам не придумал проблемы на свою голову. Фернандеш выполнил банальную подачу с углового, а Доусон умудрился головой срезать мяч в собственные ворота. Именно автогол и определил судьбу встречи между претендентами на зону Лиги чемпионов – МЮ идет вторым, Вест Хэм остался пятым.