Роковой автогол в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
06:00 - Читати українською
Манчестер Юнайтед минимально одолел Вест Хэм в 28 туре АПЛ. Смотрите видео гола и главные моменты матча.
завершено
"Красные дьяволы" имели ощутимое преимущество в первом тайме, однако Лукаш Фабиански поймал кураж. Особенно запомнился роскошный сейв поляка после удара Гринвуда.
Манчестер Юнайтед одолел трусливый Вест Хэм благодаря автоголу и закрепился в зоне Лиги чемпионов
Вест Хэм продолжил обороняться после перерыва, пока сам не придумал проблемы на свою голову. Фернандеш выполнил банальную подачу с углового, а Доусон умудрился головой срезать мяч в собственные ворота. Именно автогол и определил судьбу встречи между претендентами на зону Лиги чемпионов – МЮ идет вторым, Вест Хэм остался пятым.
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