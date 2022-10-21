"Коттеджеры" в рамках 12-го тура разгромили Астон Виллу, лишив Стивена Джеррарда должности тренера. Смотрите видео голов и обзор поединка Фулхэм – Астон Вилла на "Футбол 24".

Фулхэм острее начал поединок, но открыл счет лишь ближе к перерыву – Харрисон Рид классно поймал мяч на ногу и попал в угол. Во втором тайме Дуглас Луиз подвел Астон Виллу, получив прямую красную. Митрович через 6 минут реализовал пенальти, а добил "вилланов" Мингс, срезавший мяч в свои ворота.

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Этот поединок стал последним для Стивена Джеррарда во главе Астон Виллы. Таким образом Фулхэм набрал 15 очков и поднялся на 9 место, Астон Вилла с 9 пунктами осталась семнадцатой.

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