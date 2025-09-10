“Перед пенальти в ворота Украины был эпизод, когда Калюжный на 55-й минуте получил желтую карточку. Такая грубая атака с высоко поднятой ногой выше голеностопа вперед шипами могла закончиться и красным цветом. Хорошо, что арбитр VAR тут не пригласил к монитору судью в поле, а то все могло закончиться удалением. А дальше – роковая рука Зинченко.

Заховайло оценил отмененный пенальти на Ванати: "Если футболист сбрасывает руки вверх – 100% рисует"

Это называется "телевизионным" пенальти, где никто ничего не видел, кроме ящика ТВ. И, конечно, такие пенальти не хочется видеть. Пошла подача в штрафную площадку, Зинченко выпрыгивал вместе с нападающим в борьбе за мяч. Нападающий сыграл на опережение, едва коснулся головой мяча, который срикошетил в руку нашему игроку. Зинченко не мог выпрыгнуть вверх "солдатиком", держа руки по швам.

У него движение рук было естественным, расстояния между единоборцами почти не было, тело в тело. Рука не была поднята выше головы, а была полусогнута на уровне плеча, куда и попал мяч. Даже нападающий не видел этого прикосновения, игра продолжилась, и так было бы правильнее.

А если бы не было VAR? Никто бы и не обратил на это внимание. А если бы арбитр в поле после просмотра оставил свое первоначальное решение не назначать 11-метровый удар?! Можно было бы только поаплодировать ему за мужественную и умную смекалку. Видимо, его сбило то, что мяч направлялся в сторону ворот. Очень спорное решение.

А еще непонятно – за что он показал Зинченко желтую карточку? Ведь преднамеренной игры рукой не было, мяч просто попал в руку. Повторюсь: лучше бы таких пенальти футбол не видел" – заявил экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что после двух туров сборная Украины идет предпоследней в своей группе отбора на ЧМ-2026, имея в активе лишь одно очко.

"Все пропало"? Грозный – о странных пенальти, переживаниях Реброва и собственном оптимизме перед Исландией