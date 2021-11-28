Подопечные Юрия Вирта в матче с ковалевцами не смогли набрать хотя бы очко. Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Колос в матче с Вересом с первых минут перехватил инициативу, однако по-настоящему голевых моментов до перерыва ни одна из команд так и не создала.

Верес на выезде минимально уступил Колосу – ковелёвцы понемногу выбираются из кризиса

Только в середине второго тайма Колосу удалось забить. Ценой голой стала ошибка игроков Вереса: после вбрасывания из-за боковой Солдат решил отпасовать на Кучерова, который уже развернулся, не ожидая такого паса. Мяч перехватил Ильин, вышел на ударную позицию и с далекого расстояния мощно пробил в дальний угол – Когут был бессилен.

На 82-й минуте Ренан должен был закрывать игру: бразилец левым флангом сместился в штрафную и выйдя один на один... не смог нормально ударить в уже пустые ворота. Через мгновение Богданов нанес пушечный удар издалека – мяч отбился от Когута и вылетел в поле.

Победа принесла Колосу 18 очков и подняла на десятую строчку турнирной таблицы, Верес с 22 пунктами остался восьмым.

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