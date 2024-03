Бывший лидер группы Dire Straits Марк Нопфлер посетил домашний матч "сорок" с Вулверхэмптоном и стал свидетелем победы любимой команды со счётом 3:0. Клуб подарил ему футболку с 24-м номером.

Нопфлер записал расширенное превью Going Home (Theme From Local Hero) – композиции, которая играет перед каждым домашним матчем Ньюкасла. Культовый рокер сделал это для помощи благотворительным организациям Teenage Cancer Trust и Teen Cancer America, сообщается на его страничке в Instagram.

Полный трек в новой обработке будет доступен 15 марта. Dire Straits славятся такими хитами, как Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms и многими другими.