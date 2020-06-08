Ройс выбыл до конца сезона – Боруссия Д скрыла настоящий диагноз игрока

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс не сможет появиться на поле до конца сезона 2019/20.

Ройс больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы, полученной еще в феврале, информирует Kicker.

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Отмечается, что Марко разорвал сухожилие приводящей мышцы в кубковом матче против Вердера, что объясняет его долгое отсутствие. Интересно, что Боруссия до сих пор не объявила официально о состоянии игрока, хотя с момента его повреждения прошло 4 месяца вместо прогнозируемых 4 недель.

Отметим, что Ройс провел в составе дортмундцев 26 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 7 ассистов.

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