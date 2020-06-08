toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ройс выбыл до конца сезона – Боруссия Д скрыла настоящий диагноз игрока

14:40 81 Читати українською
Ройс выбыл до конца сезона – Боруссия Д скрыла настоящий диагноз игрока
Марко Ройс / Imago images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс не сможет появиться на поле до конца сезона 2019/20.

Ройс больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы, полученной еще в феврале, информирует Kicker.

Холанд снова готов разрывать Бундеслигу – звезда Боруссии Д залечил травму

Отмечается, что Марко разорвал сухожилие приводящей мышцы в кубковом матче против Вердера, что объясняет его долгое отсутствие. Интересно, что Боруссия до сих пор не объявила официально о состоянии игрока, хотя с момента его повреждения прошло 4 месяца вместо прогнозируемых 4 недель.

Отметим, что Ройс провел в составе дортмундцев 26 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 7 ассистов.

Найкращий друг Клоппа над прірвою, катастрофа 3:25, а Коноплянка – фейл керівництва. Шальке йде на дно

blog_ava
"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі
13:30
291
Теги
Германия Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
4
час
:
14
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук