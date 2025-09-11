Вингер Лос-Анджелес Гэлакси возглавил медиафутбольный клуб Legacy Ballers в немецкой Baller League. Об этом он сообщил в своем Instagram. 34-летний немец совмещает профессиональную карьеру с руководством медиакоманды.

Ройс и компания одержали разгромную победу 6:2 – определились пары полуфинала МЛС

Ройс стал одним из самых известных президентов лиги, присоединившись к таким звездам, как Кристоф Крамер, Макс Крузе и Кевин-Принс Боатенг. Baller League – один из самых популярных медиафутбольных проектов в Европе, хотя и столкнулся с критикой со стороны профессиональных клубов из-за переманивания игроков.

Немецкая лига, основанная Лукасом Подольски и Матсом Хуммельсом, проводит матчи в формате 6 на 6 с уникальными правилами: ограничение на прикосновения к мячу в конце игры, голы с дальней дистанции за два очка, а также пенальти после трех угловых.

Первый сезон турнира собрал 13 тысяч зрителей в финале, а общая аудитория в соцсетях превышает 900 тысяч подписчиков.

