Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс принял эстафету по покорению вершин у юного голеадора Эрлинга Холанда.

31-летний немец вышел на первое место в списке бомбардиров "шмелей" в Лиге чемпионов, сообщает официальный твиттер турнира.

Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1 – видео голов и обзор матча

Накануне Ройс отметился голом в первом четвертьфинале против Манчестер Сити (1:2). Теперь в его активе 18 мячей за годы выступлений в ЛЧ. Ройс опередил победителя премии The Best-2020 Роберта Левандовски (17 голов). Топ-5 бомбардиров дортмундцев дополняют Обамеянг, Холанд и Ян Коллер.

К слову, ответный матч 1/4 финала между Боруссией и "горожанами" состоится через неделю, 14 апреля.

Ман Сити – Боруссия Д: Гвардиола рискует крахом в ЛЧ и называет виновных, Холанд убивает, большой шанс Зинченко