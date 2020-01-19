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Ройс сравнил Холанда с экс-бомбардиром Боруссии Д – он также оформил хет-трик в дебютном матче

12:35 237 Читати українською
Ройс сравнил Холанда с экс-бомбардиром Боруссии Д – он также оформил хет-трик в дебютном матче
Марко Ройс и Эрлинг Холанд / Sportbuzzer

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс прокомментировал феерический дебют Эрлинга Холанда в немецком клубе.

34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
55’ Флориан Нидерлехнер
 
Юлиан Брандт 49’
Эрлинг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Эрлинг Холанд 71’
Эрлинг Холанд 79’
34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
49’ Юлиан Брандт
55’ Флориан Нидерлехнер
59’ Эрлинг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Эрлинг Холанд
79’ Эрлинг Холанд

"Он очень спокойный, но с амбициями. Эрлинг невероятно упорно тренируется. В свое время в матче с Аугсбургом в Бундеслиге дебютировал Обамеянг, и он тоже забил три мяча. Если это станет такой же успешной историей, я буду только рад. Эрлинг оставляет хорошее впечатление. Он стартовал здесь просто замечательно", – цитирует Ройса официальный сайт Боруссии Д.

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Напомним, во вчерашнем матче 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга Холанд вышел на замену на 56 минуте матча при счете 3:1 в пользу соперника "шмелей". В итоге норвежский вундеркинд забил 3 гола, а его команда победила со счетом 5:3.

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Теги
Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Аугсбург - Боруссия Дортмунд Марко Ройс Марко Ройс Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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