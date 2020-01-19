Ройс сравнил Холанда с экс-бомбардиром Боруссии Д – он также оформил хет-трик в дебютном матче

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс прокомментировал феерический дебют Эрлинга Холанда в немецком клубе.

"Он очень спокойный, но с амбициями. Эрлинг невероятно упорно тренируется. В свое время в матче с Аугсбургом в Бундеслиге дебютировал Обамеянг, и он тоже забил три мяча. Если это станет такой же успешной историей, я буду только рад. Эрлинг оставляет хорошее впечатление. Он стартовал здесь просто замечательно", – цитирует Ройса официальный сайт Боруссии Д.

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Напомним, во вчерашнем матче 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга Холанд вышел на замену на 56 минуте матча при счете 3:1 в пользу соперника "шмелей". В итоге норвежский вундеркинд забил 3 гола, а его команда победила со счетом 5:3.

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