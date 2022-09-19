Нападающий Боруссии Дортмунд и сборной Германии избежал худшего. Марко Ройс выбыл не на столь длительный срок.

Форвард травмировался в первом тайме Рурского дерби, которое "шмели" выиграли со счетом 1:0. Ройс неудачно приземлился на ногу и повредил голеностоп, покинув поле на носилках.

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Спортивный директор Борусии Себастьян Кель заявил, что травма лидера дортмундцев оказалась не столь серьезной, как опасались.

"Для нас всех это был шок. Но я сейчас я уже могу кое-что объяснить. Мы получили результаты обследования. Перелома нет, есть повреждение боковой связки голеностопа. Это не настолько сложно, чтобы пропустить чемпионат мира. Вероятно, на восстановление Марко понадобится примерно 3-4 недели", – цитирует Келя Sport1.

Напомним, 33-летнему Ройсу не привыкать получать повреждения незадолго до стартов крупных турниров. Из-за травм Марко не сыграл на ЧМ-2014 (тогда Бундестим стала чемпионом мира) и двух чемпионатах Европы – в 2016 и 2021 годах.

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