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Ройс снова попал в лазарет Боруссии Д

17:25 - Читати українською
Ройс снова попал в лазарет Боруссии Д
Марко Ройс / Фото ФК Kicker

Форвард дортмундской Боруссии Марко Ройс не успел полностью восстановиться от предыдущей травмы, как снова попал в руки врачей.

Ройсу диагностировали воспаление сухожилия, которое он ранее травмировал, сообщает Kicker.

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"К сожалению, сухожилие Марко все еще воспаленное. Он пока не может тренироваться с командой. Трудно давать прогноз относительно сроков восстановления. Так обычно бывает с подобными травмами", – заявил спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги 31-летний Ройс провел 19 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 5-ю ассистами. Напомним, следующий сезон чемпионата Германии планируют начать 18 сентября.

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Теги
Марко Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
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