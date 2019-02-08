toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ

Ройс пропустит игру с Хоффенхаймом

21:36 9 Читати українською
Ройс пропустит игру с Хоффенхаймом
Марко Ройс / Reuters

Лидер Боруссии Д Марко Ройс за повреждения не поможет команде в матче против Хоффехайма.

Капитан Боруссии Д Марко Ройс пропустит домашний матч против Хоффенхайма в ближайшую субботу, сообщает Goal.com.

Атакующий полузащитник получил повреждение бедра в кубковой игре против Вердера в этот вторник. Марко отличился голом со штрафного в этом матче, однако был заменен уже в перерыве.

Мадридское дерби, Коноплянка против Баварии, шанс на месть для Гвардиолы: топ-5 матчей Евровикенда

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк в пятницу на пресс-конференции подтвердил, что Марко должен пройти реабилитацию.

"Марко Ройс получил мышечное повреждение во вторник и не сможет сыграть", сообщил Михаэль Цорк.

Добавим, что Михаэль Цорк проводил пресс-конференцию в отсутствие Люсьена Фавра. Главный тренер Боруссии Д заболел гриппом и не сможет занять свое место на скамейке запасных в игре с Хоффенхаймом.

Германия21 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм: Суббота 09 февраля 2019

Боруссия Дортмунд
до матча
18
час
:
18
мин
Хоффенхайм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Михаэль Цорк Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
18
мин
Фулхэм
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук