Ройс пропустит игру с Хоффенхаймом

Лидер Боруссии Д Марко Ройс за повреждения не поможет команде в матче против Хоффехайма.

Капитан Боруссии Д Марко Ройс пропустит домашний матч против Хоффенхайма в ближайшую субботу, сообщает Goal.com.



Атакующий полузащитник получил повреждение бедра в кубковой игре против Вердера в этот вторник. Марко отличился голом со штрафного в этом матче, однако был заменен уже в перерыве.

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Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк в пятницу на пресс-конференции подтвердил, что Марко должен пройти реабилитацию.



"Марко Ройс получил мышечное повреждение во вторник и не сможет сыграть", – сообщил Михаэль Цорк.



Добавим, что Михаэль Цорк проводил пресс-конференцию в отсутствие Люсьена Фавра. Главный тренер Боруссии Д заболел гриппом и не сможет занять свое место на скамейке запасных в игре с Хоффенхаймом.