Сборная Германии не досчитается одной из звезд на грядущем чемпионате Европы. Марко Ройс решил не участвовать в турнире.

31-летний полузащитник объявил в своем Instagram, что не поможет Бундестим во время Евро. Такое решение Ройс мотивировал усталостью от сезона, что заканчивается.

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"После изнурительного, но все же успешного сезона, я вместе с главным тренером сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень тяжелым, ведь я чувствую гордость, когда мне позволяют играть за свою страну.

После очень сложного года для меня лично я решил дать своему телу время на восстановление! Я использую перерыв для того, чтобы оптимально начать новый сезон! Я желаю Йоахиму Леву и его команде всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду болеть за них и держать кулаки", – написал Ройс.

Напомним, на Евро-2020 Бундестим попала в один квартет с Францией, Португалией и Венгрией. Первый матч запланирован на 15 июня против чемпионов мира.

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