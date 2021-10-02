Ройс оформил уникальные цифры в истории Боруссии Дортмунд – 100+100
Полузащитник Марко Ройс навеки вписал свою фамилию на золотые страницы дортмундской Боруссии.
Ассист в матче против Аугсбурга позволил капитану "шмелей" достичь гроссмейстерской отметки в 100+ голов и 100 результативных передач за клуб.
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Ройс является воспитанником Боруссии, однако Дортмунд не поверил в парня сразу. Ройсу пришлось сыграть 7 лет за Рот Вайсс и Боруссию М, прежде чем его вернули на Вестфаленштадион. В 2012-м "шмели" отдали Гладбаху 17 млн евро за хавбека и не пожалели, несмотря на все травмы.
Сейчас статистика Ройса за Боруссию Д выглядит так – 325 матчей, 142 гола и 100 ассистов.
Вольфсбург в матче с нереализованным пенальти в меньшинстве уступил Боруссии М, Боруссия Д одолела Аугсбург