Ассист в матче против Аугсбурга позволил капитану "шмелей" достичь гроссмейстерской отметки в 100+ голов и 100 результативных передач за клуб.

Райола выбивает для Холанда зарплату в 50 млн евро, но не у Боруссии Д

Ройс является воспитанником Боруссии, однако Дортмунд не поверил в парня сразу. Ройсу пришлось сыграть 7 лет за Рот Вайсс и Боруссию М, прежде чем его вернули на Вестфаленштадион. В 2012-м "шмели" отдали Гладбаху 17 млн евро за хавбека и не пожалели, несмотря на все травмы.

Сейчас статистика Ройса за Боруссию Д выглядит так – 325 матчей, 142 гола и 100 ассистов.

Вольфсбург в матче с нереализованным пенальти в меньшинстве уступил Боруссии М, Боруссия Д одолела Аугсбург