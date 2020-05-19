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Ройс не поможет Боруссии Д в Der Klassiker и рискует пропустить остаток сезона

21:13 4 Читати українською
Ройс не поможет Боруссии Д в Der Klassiker и рискует пропустить остаток сезона
Марко Ройс / dpa

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс, скорее всего, не поможет "шмелям" во время решающего отрезка нынешнего сезона.

 

Нападающий дортмундцев до сих пор не оправился от травмы и вряд ли поможет Боруссии в конце розыгрыша Бундеслиги, сообщает Bild.

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Ройс не сыграет в дерби против Баварии в 28-м туре – важнейший поединок запланирован на 26 мая. Шансы сыграть в оставшихся матчах до конца сезона для нападающего тоже минимальны. Ройс травмировался еще зимой. Первоначально ожидалось, что он восстановится от повреждения приводящей мышцы до марта.

В нынешнем сезоне Марко Ройс провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач. Боруссия Д за 8 туров до конца первенства отстает от мюнхенской Баварии всего на 4 очка.

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