Ройс: Не нужно преувеличивать значение победы в Суперкубке Германии, но мы можем гордиться собой

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс поделился эмоциями после победы в Суперкубке Германии над Баварией (2:0).

"Не нужно преувеличивать значение этой победы, но сегодня мы можем гордиться собой.

Это был хороший старт. Все согласны, что отчетная игра не является отражением расклада сил на следующий сезон, так как обе команды еще на стадии подготовки. Зрители увидели достойный поединок, в котором каждая сторона могла забивать. Бавария также имела прекрасные шансы, но мы сработали эффективнее. Поэтому и победили.

Боруссия Дортмунд выиграла Суперкубок Германии, добыв эффектную победу над Баварией

Пако Алькасер обладает невероятной техникой ударов. Он до сих пор испытывает последствия своей травмы барселонского периода, поэтому в прошлом сезоне играл не очень много. Летом Пако выполнил грандиозный объем работы, а сегодня получил за это вознаграждение в виде гола.

Новички? Нам нужна конкуренция высшего уровня в составе, поскольку Боруссия хочет во всех турнирах до последнего бороться за титул. Это наша цель", – цитирует Марко Ройса портал Sport1.

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