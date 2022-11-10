Ройс не едет на ЧМ-2022 – немец пропустит уже 4 большой форум в карьере
Полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс не будет помощником для сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.
В сентябре 33-летний немец получил несерьезное повреждение. Уже через четыре недели вернулся на поле, почувствовал боль и снова очутился в лазарете. 5 ноября Ройс сыграл за Борусию, однако голеностоп снова начал его беспокоить.
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Как сообщает Sky Sport Deutschland, из- за проблем со здоровьем Марко все же пропустит стартующий за 10 дней катарский Мундиаль. Ганс-Дитер Флик до последнего надеялся, что хавбек восстановится, но он не сможет выйти на поле еще несколько недель. По информации Патрика Бергера, место Ройса достанется молодому нападающему Юссуфе Мукоко.
Звезде Боруссии откровенно не везет. Ранее он из-за травмы пропускал ЧМ-2014, на котором Бундестим торжествовала. По идентичной причине Ройс не играл на Евро-2016 и Евро-2020.
Сборная Германии стартует на чемпионате мира матчем с Японией 23 ноября. В соперниках еще будут Испания и Коста-Рика.
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