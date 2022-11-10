Полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс не будет помощником для сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

В сентябре 33-летний немец получил несерьезное повреждение. Уже через четыре недели вернулся на поле, почувствовал боль и снова очутился в лазарете. 5 ноября Ройс сыграл за Борусию, однако голеностоп снова начал его беспокоить.

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Как сообщает Sky Sport Deutschland , из- за проблем со здоровьем Марко все же пропустит стартующий за 10 дней катарский Мундиаль. Ганс-Дитер Флик до последнего надеялся, что хавбек восстановится, но он не сможет выйти на поле еще несколько недель. По информации Патрика Бергера , место Ройса достанется молодому нападающему Юссуфе Мукоко.

Звезде Боруссии откровенно не везет. Ранее он из-за травмы пропускал ЧМ-2014, на котором Бундестим торжествовала. По идентичной причине Ройс не играл на Евро-2016 и Евро-2020.

Сборная Германии стартует на чемпионате мира матчем с Японией 23 ноября. В соперниках еще будут Испания и Коста-Рика.