Ройс назвал лучшего игрока, с которым играл – неожиданный выбор

Вингер Боруссии Д Марко Ройс поделился мнением о Месуте Озиле, как футболисте.

"Озил – лучший из тех, с кем я играл. Он просто отлично видит своих партнеров. Месут постоянно отдавал передачи – и в сборной, и в клубе. Он умный футболист, я наслаждался игрой в одной команде с ним.

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Жаль, что сейчас он немного сдал. Надеюсь, что он вернется к своей лучшей форме и закрепится в основе Арсенала", – передает слова Ройса Copa 90.

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Заметим, что в текущем сезоне Озил демонстрирует не лучшую игру. В 26 матчах во всех турнирах за Арсенал атакующий хавбек забил 5 голов и отдал 3 ассиста.