Ройс: Я хочу, чтобы Месси сыграл против Боруссии Д

Форвард Боруссии Д Марко Ройс поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Я лично буду рад, если Месси сыграет против нас. Очевидно, что с ним Барселона сильнее, он лучший футболист в мире и обладает способностями, которых ни у кого нет.

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Важно, что мы концентрируемся на себе. Мы играем дома и также имеем хорошую команду", – цитирует Ройса sport1.de.

Матч Боруссия Д – Барселона состоится сегодня, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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