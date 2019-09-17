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Ройс: Я хочу, чтобы Месси сыграл против Боруссии Д

06:30 39 Читати українською
Ройс: Я хочу, чтобы Месси сыграл против Боруссии Д
Марко Ройс / ФК Боруссия Д

Форвард Боруссии Д Марко Ройс поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

 

"Я лично буду рад, если Месси сыграет против нас. Очевидно, что с ним Барселона сильнее, он лучший футболист в мире и обладает способностями, которых ни у кого нет.

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Важно, что мы концентрируемся на себе. Мы играем дома и также имеем хорошую команду", – цитирует Ройса sport1.de.

Матч Боруссия Д – Барселона состоится сегодня, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Д – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

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