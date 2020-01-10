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Ройс – о Холанде: Со времен Левандовски в Боруссии Д не было такого игрока

10 января 17:34 198 Читати українською
Ройс – о Холанде: Со времен Левандовски в Боруссии Д не было такого игрока
Марко Ройс / Getty images

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс поделился мнением о трансфере форварда Эрлинга Холанда.

"Холанд – очень открытый человек, поэтому ему будет легче познакомиться со всеми поближе. Сейчас его главная задача – набрать форму, на это уйдет время. Он даст нам дополнительные варианты и стили игры.

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Я думаю, что со времен Роберта Левандовски у нас не было такого типа игрока. Он позволит нам играть более гибко и реагировать на ситуации, которые будут возникать в течение матчей. Мы должны правильно на него влиять, использовать его сильные стороны. Это все появится со временем", – цитирует Ройса Sky Sports in Germany.

Напомним, недавно Холанд перешел в Боруссию из австрийского Зальцбурга. В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Марко Ройс Марко Ройс
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