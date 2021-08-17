"Кто лучше, Роналду или Месси? Однозначно Роналду. Каждый день недели", – сказал Кин в подкасте Гари Невилла The Overlap.

Роналду и Ювентус готовы прекратить сотрудничество – существует одно препятствие

Недавно ветеран ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что Криштиану Роналду хотел перейти в парижский клуб, но это стало невозможным после подписания французами Лионеля Месси.

Напомним, в португальского форварда еще есть действующий контракт с Ювентусом, который рассчитан до лета 2022-го.

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