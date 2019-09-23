Рой Кин уничтожил Манчестер Юнайтед за провал с Вест Хэмом

Экс-капитан английского Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал новое поколение "красных дьяволов" после поражения от лондонского Вест Хэма (0:2) в рамках 6-го тура АПЛ.

"Даже не знаю, с чего начать. Я шокирован и расстроен тем, насколько плохо они играли против Вест Хэма.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Можно проиграть в футболе, но все в игре Юнайтед – вялое, без качества и желания, нет ни мастерства, ни лидеров, ни характера. Ужасно, насколько низко они опустились", – рассказал ирландец в эфире Sky Sports.

Отметим, что накануне Манчестер Юнайтед фактически без шансов уступил "молоткам" на выезде. Лондонцы забили два безответных мяча усилиями Ярмоленко и Крессвелла. После отчетного поединка манкунианцы опустились на 8-ю строчку Премьер-лиги.

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