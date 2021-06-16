"Нет сомнений в том, что это талантливый парень. Я все еще хочу от него большего, а особенно – в матчах за Манчестер Юнайтед. Возможно, в сборной его окружают более качественные игроки, там более комфортная атмосфера. Я думаю, что в МЮ он не берет на себя ответственность, потому что ее слишком много. Возможно, рядом с Погба в клубе не так много игроков, которые могут разделить эту ответственность с ним.

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Я знаю, что в сборной Франции он делит ответственность с окружающими его игроками. Возможно, в Манчестер Юнайтед ему немного одиноко, и поэтому он испытывает более сильное давление. Очевидно, что разница между тем Погба, что мы видим в сборной Франции, и тем, что играет за Манчестер Юнайтед, существует", – приводит слова Кина Goal.

Напомним, сборная Франции обыграла Германию в 1-м туре группового этапа Евро-2020, а Погба был признан лучшим игроком встречи.

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