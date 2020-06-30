Рой Кин может возглавить постсоветскую сборную

Экс-капитан "красных дьяволов" планирует возобновить тренерскую карьеру.

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин получил предложение стать главным тренером сборной Азербайджана, сообщает издание The Sun.

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48-летний специалист, который в последнее время работал телевизионным экспертом, уже имеет опыт работы с национальными командами – с 2013 по 2018 годы он был ассистентом в сборной Ирландии.

Кин – главный кандидат на вакантную должность, однако руководство футбольной федерации Азербайджана настаивает на ответе в течение следующих 48 часов, поскольку поиск преемника Николы Юрчевича подходит к завершающей стадии.

К слову, английские СМИ отмечают, что откровенные комментарии Кина сделали его одним из лучших телевизионных экспертов, однако экс-капитан манкунианцев по-прежнему считает себя тренером и уже изголодался по тренерской работой.

Напомним, первой командой Кина после завершения карьеры игрока стал Сандерленд, который он возглавил в 2006 году и сразу вывел в Чемпионшип. Потом была самостоятельная работа с Ипсвичем и сотрудничество в качестве ассистента со сборными Ирландии, Ипсвичем и Ноттингем Форест.

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