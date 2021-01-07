Бывший капитан английского Манчестер Юнайтед, а ныне – телеэксперт Рой Кин раскритиковал полузащитника Бруну Фернандеша после поражения "красных дьяволов" от Манчестер Сити (0:2) в рамках Кубка лиги.

"Выигрывать трофеи в футболе – нелегкое дело. Фернандеша очень хвалят, с недавних пор его сравнивают с игроками вроде Кантона и так далее. Но в этой игре Бруну особо ничего и не сделал.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лучшие игроки проявляют себя в больших матчах. Именно это делал Кантона – он забирал трофеи. Нынешнему МЮ таких исполнителей не хватает. Им нужны один-два игрока, нужен менталитет и уверенность в победе в полуфинале, чтобы преодолеть черту", – цитирует ирландца Daily Mail.

Напомним, что накануне Юнайтед проиграл Манчестер Сити бой за финал Кубка лиги. Это четвертый проигранный полуфинал турниров во времена руководства командой Уле Гуннара Сульшера.

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