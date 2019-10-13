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Рой Кин – самый жестокий сукин сын, которого я встречал, – Ховард

00:00 21 Читати українською
Рой Кин – самый жестокий сукин сын, которого я встречал, – Ховард
Рой Кин / Metro

Бывший вратарь сборной США Тим Ховард поделился мнением относительно своего экс-партнера по Манчестер Юнайтед Роя Кина.

"За свою карьеру я выступал с невероятным количеством замечательных футболистов и лидеров, но никто не был лучше Роя Кина, с которым мы были партнерами в МЮ.

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Он был самым жестким сукиным сыном из всех, кого я когда-либо встречал. Он был просто великолепен. Как тренер, он учил меня быть устойчивым и никогда не терять веру в себя. Я взял очень много и использовал на протяжении всего своего дальнейшего пути. А потом пытался передать следующему поколению", – цитирует Ховарда ESPN.

Напомним, Ховард, который долго выступал в АПЛ, завершил карьеру в конце сентября. Последним его клубом стал Колорадо Рапидс.

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Мир Тим Ховард Тим Ховард Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рой Кин Рой Кин
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