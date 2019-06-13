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Рохо сбежал из отеля из-за загадочной смерти 4-х посетителей

11:15 174 Читати українською
Рохо сбежал из отеля из-за загадочной смерти 4-х посетителей
Маркос Рохо / Фото AFA

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо провел "смертельные каникулы".

Маркос Рохо прервал свой отпуск в Доминиканской Республике, сообщает Daily Mirror.

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Причиной этому стала загадочная смерть одного из жильцов отеля, где проживал игрок МЮ. Жертвой стал 67-летний американец. По информации издания, ранее в этом же отеле умерли еще три человека в течении двух последних месяцев.

Сообщается, что все жертвы употребляли алкогольные напитки из мини-бара, что могло и вызвать смерть из-за отравления.

Допис, поширений Marcos Rojo ️ (@marcosrojo)

Cómo me enseñó mi viejo

Допис, поширений Marcos Rojo ️ (@marcosrojo)

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркос Рохо Маркос Рохо
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