Рохо назвал условие, при котором покинет Манчестер Юнайтед зимой

Аргентинский защитник не исключает своего ухода из Олд Траффорд во время зимнего трансферного окна.

"Сложно уйти, когда ты находишься в таком большом клубе.

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У меня была возможность перейти в Эвертон, но из-за решения клуба или тренера это оказалось невозможным. Сейчас мне придется бороться за свое место до декабря, и если у меня не получится пробиться в состав, я постараюсь уйти", – приводит слова Рохо Ole.

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Напомним, этим летом манкунианцы хотели продать защитника, который сыграл меньше 30 матчей в трех последних сезонах, но так и не нашел клуб, который готов заплатить за трансфер Рохо 20 млн фунтов и удовлетворить его требования по зарплате.