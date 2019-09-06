toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА U-21 - ФИНЛЯНДИЯ U-21 ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рохо назвал условие, при котором покинет Манчестер Юнайтед зимой

19:32 39 Читати українською
Рохо назвал условие, при котором покинет Манчестер Юнайтед зимой
Маркос Рохо / Reuters

Аргентинский защитник не исключает своего ухода из Олд Траффорд во время зимнего трансферного окна.

"Сложно уйти, когда ты находишься в таком большом клубе.

"Удивлен, что его жена не была трудоустроена в Манчестер Юнайтед", – Кин жестко раскритиковал Фергюсона

У меня была возможность перейти в Эвертон, но из-за решения клуба или тренера это оказалось невозможным. Сейчас мне придется бороться за свое место до декабря, и если у меня не получится пробиться в состав, я постараюсь уйти", – приводит слова Рохо Ole.

Ювентус намерен бесплатно подписать сразу трех игроков Манчестер Юнайтед

Напомним, этим летом манкунианцы хотели продать защитника, который сыграл меньше 30 матчей в трех последних сезонах, но так и не нашел клуб, который готов заплатить за трансфер Рохо 20 млн фунтов и удовлетворить его требования по зарплате.

blog_ava
Роналду зажигает с сексапильной украинкой – горячие фото красавицы
16:58
842
Теги
Трансферы Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Маркос Рохо Маркос Рохо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
56
мин
Литва
19:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук