Рохо может покинуть Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо может сменить клубную прописку.

Рохо размышляет над вариантом ухода из Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN. Аргентинец не верит, что сможет стать основном в команде.

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Футболист произвел хорошее впечатление на главного тренера "красных дьяволов" Уле Гунара Сульшера, но в команде есть еще 6 центральных защитников.

29-летний Рохо перебрался на Олд Траффорд летом 2014 года после чемпионата мира в Бразилии, где Аргентина в финальном матче уступила Германии (0:1).

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