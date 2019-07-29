toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рохо может покинуть Манчестер Юнайтед

29 июля 23:45 20 Читати українською
Рохо может покинуть Манчестер Юнайтед
Маркос Рохо / ФК Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо может сменить клубную прописку.

Рохо размышляет над вариантом ухода из Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN. Аргентинец не верит, что сможет стать основном в команде.

Магуайр пропустил тренировку Лестера – защитника связывают с переходом в Манчестер Юнайтед

Футболист произвел хорошее впечатление на главного тренера "красных дьяволов" Уле Гунара Сульшера, но в команде есть еще 6 центральных защитников.

29-летний Рохо перебрался на Олд Траффорд летом 2014 года после чемпионата мира в Бразилии, где Аргентина в финальном матче уступила Германии (0:1).

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019

blog_ava
Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой риск
29 июля
3686
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Маркос Рохо Маркос Рохо Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
39
мин
Линкольн Ред Импс
18:45
Арарат-Армения
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук