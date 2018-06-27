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Рогич: После вылета с ЧМ-2018 сборная Австралии станет опытнее и сильнее

26 июня 21:00 13 Читати українською
Рогич: После вылета с ЧМ-2018 сборная Австралии станет опытнее и сильнее
Томас Рогич / Фото: соцсети

Хавбек сборной Австралии Томас Рогич поделился впечатлениями от матча против Франции и прокомментировал вылет команды из чемпионата мира-2018.

"Конечно, разочарованы. У нас было несколько шансов забить в первом тайме, но... Это история всего нашего чемпионата мира, мы с трудом забивали. Да, первый гол соперник забил отличным ударом. Мы атаковали в первом тайме, было важно, кто забьет следующим. Забили они.

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Чемпионат мира стал отличным опытом, я рад быть здесь. Сейчас чувствую разочарование. Наша команда прогрессировала, но мы не смогли выйти в плей-офф. Мы станем более опытными и сильными", – цитирует Рогича Чемпионат.

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ЧМ 20183 тур

Австралия - Перу: Вторник 26 июня 2018

Австралия
Матч окончен
0 : 2
Перу
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ЧМ 2018 Австралия - Перу Австралия Австралия Томас Рогич Томас Рогич
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