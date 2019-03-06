Роджерс стал жертвой грабителей – его семья забаррикадировалась в ванной комнате во время преступления

Новоиспеченный наставник Лестера Брендан Роджерс попал в эпицентр неприятной ситуации.

Как сообщает Sky Sports, жена и падчерица (неродная дочь Брендана – прим. Футбол 24) Роджерса были вынуждены забаррикадироваться в ванной комнате, когда случайно встретились с грабителями, которые "чистили" дом семьи Роджерсов в Глазго посреди ночи.

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Североирландского специалиста во время ограбления дома не было. Грабители испугались криков жены и дочери и скрылись, однако успели вынести из дома несколько ящиков, в которых, скорее всего, находились личные вещи Брендана. В частности, большинство медалей, которые он завоевал во главе Селтика (во время работы с "кельтами" Роджерс одержал семь трофеев).

Полиция Шотландии уже сообщила, что начала уголовное производство по факту указанного преступления.

Напомним, полузащитник Карпат Марьян Швед зимой подписал контракт с Селтиком, но присоединится к шотландскому клубу по окончании нынешнего сезона.

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