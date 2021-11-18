"Я счастлив. Горжусь тем, что являюсь наставником Лестера. Я полностью предан этому клубу и игрокам. Шум вокруг – это то, что мы не можем контролировать. Неприятно видеть эти слухи. Я – тренер "лис"!

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Во-первых, очень некрасиво спрашивать меня о возможности возглавить Манчестер Юнайтед, когда у команды есть хороший тренер и хороший человек, работающий там. Во-вторых, я не могу это комментировать, ведь это что-то нереальное", – заявил Роджерс в эфире Sky Sports.

Слухи об отставке Уле Гуннара Сульшера уже долгое время гуляют по прессе. Кроме Брендана Роджерса на место норвежца сватают еще Эрика тен Хага (Аякс) и Луиса Энрике (сборная Испании).

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Брендан Роджерс: «Я счастлив и горжусь тем, что являюсь менеджером« Лестера ». Я полностью привержен этому клубу, игрокам, собственности. Весь другой шум вокруг - это то, что мы не можем контролировать, это неприятно видеть эти слухи. Я менеджер Лестер Сити », - сказал он Скай. #LCFC - Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 18 ноября 2021 г.