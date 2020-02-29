Роджерс назвал главную причину поражения Лестера от Норвича

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился мыслями относительно проигранного Норвичу матча 28-го тура английской Премьер-лиги (0:1).

"Результат разочаровывает, ведь мы выглядели лучше. Я думал, что все сложится иначе. Да, в последних играх нам не хватало качества на последних минутах, но мы работали над этим компонентом.

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Мы разочарованы тем, что наш гол был отменен. Это слишком строго. Не думаю, что это было справедливо, но очевидно, что сначала мяч попал в руку защитнику. На этой неделе я посмотрел много матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, и в подобных ситуациях арбитры там принимают решение быстрее, чем в АПЛ", – цитирует Роджерса издание Sky Sports.

Напомним, третья команда чемпионата неожиданно уступила откровенному аутсайдеру АПЛ со счетом 0:1. Норвичу победа принесла 21 очко и оставила на последней строчке турнирной таблицы, Лестер с 50-ю пунктами – третий.

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