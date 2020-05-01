Роджерс: Если Ливерпуль не получит возможности завоевать чемпионство, это будет большой позор

Бывший наставник Ливерпуля, а ныне главный тренер Лестера Брендан Роджерс считает, что "красные" заслужили трофей.

"Очевидно, что Ливерпуль был лучшей командой в этом сезоне. Они демонстрировали невероятный уровень игры, качество их футбола была заоблачным.

Поэтому это будет большой позор, если Ливерпуль не получит возможности завоевать чемпионство. Они так долго ждали этого и заслужили выиграть титул.

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Коронавирусная пауза? Все, что мы можем сделать – сконцентрироваться на себе. Лестер однажды уже вышел в Лигу чемпионов. Повтор того достижения будет большим успехом.

Слухи о Коутинью? Я видел много спекуляций на эту тему, Филиппе – прекрасный футбол, но он не соответствует ценовой категории футболистов, которых может подписывать Лестер", – сказал Брендан Роджерс в подкасте Eamonn and The Gaffers.

Напомним, что на момент остановки АПЛ Ливерпуль лидировал на вершине таблицы с 25-очковым гандикапом. Лестер шел третьим, но в последних матчах существенно сдал.

Брендан Роджерс в свое время мог завоевать чемпионство с Ливерпулем, но в 2014-м отдал титул Манчестер Сити. Все помнят знаменитое падение Стивена Джеррарда против Челси.

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