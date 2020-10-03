Наставник Лестера Брендан Роджерс оценил клубы, с которыми "лисы" будут играть в группе Лиги Европы.

"Несколько лет назад мы играли с АЕКом. Не уверен, сильно ли изменилась команда и будут ли там фаны.

Юрченко и Шевченко оценили соперников Зари в группе Лиги Европы

Афины – красивый город. После жеребьевки начнем знакомиться с командами. Я не очень хорошо знаю украинский клуб. Наша цель – выйти из группы. Чем дальше пройдем, тем лучше", – цитирует Брендана Роджерса Leicester Mercury.

Напомним, Заря – единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. Соперниками луганчан в группе G стали Брага, Лестер и АЕК.

Все результаты жеребьевки ЛЕ – Заря получила в соперники сенсацию АПЛ, украинцев и старых знакомых