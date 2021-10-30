Главный тренер Лестера Брендан Роджерс открестился от слухов о возможном назначении на место Уле Гуннара Сульшера.

"Честно говоря, я даже не думаю об этом. Болельщики уже устали от этого – Лестер постоянно фигурирует в таких слухах.

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Я по-прежнему сосредоточен на работе в клубе, стараюсь развивать его, чтобы добиться с ним успеха. Все в этой команде, сотрудники и футболисты, идут по одному пути, мы все единомышленники", – цитирует Роджерса Sky Sports .

Напомним, кресло Уле Гуннара Сульшера серьезно пошатнулось после поражения от Ливерпуля со счетом 0:5. Кроме Брендана Роджерса, на место норвежца сватали еще Антонио Конте и Зинедина Зидана.

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