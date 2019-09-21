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Роджерс – третий тренер, который выиграл у Тоттенхэма 6 матчей подряд в АПЛ

17:30 12 Читати українською
Роджерс – третий тренер, который выиграл у Тоттенхэма 6 матчей подряд в АПЛ
Лестер – Тоттенхэм – 2:1

Ирландский специалист Лестер Сити установил для себя очередное достижение.

Наставник Лестера Брендан Роджерс стал третьим тренером, который выиграл у лондонцев шесть матчей подряд в Премьер-лиге.

Назначение Роджерса обошлось Лестеру в 9 миллионов фунтов

Серия из семи побед над Тоттенхэмом была у экс-тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона (2001-2004). Дэвид О'Лири (1999-2001) и Сэм Эллардайс (2003-2005) выигрывали по 6 матчей подряд.

46-летний Роджерс ранее тренировал Ливерпуль. В феврале он перешел из Селтика в Лестер. "Лисы" набрали 11 очков и занимают второе место в таблице Премьер-лиги. Тоттенхэм идет шестым, набрав 8 очков.

Тоттэнхэм уступил Лестеру на последних минутах: 6-й тур АПЛ, матчи субботы

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